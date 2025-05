Alla vigilia della finalissima di Champions League tra Psg-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Gianni Pampinella Redattore 30 maggio - 16:57

Alla vigilia della finalissima di Champions League tra Psg-Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Sto bene, una bellissima sensazione. Giocare una finale è il sogno di qualsiasi allenatore e giocatore. Giocheremo con tutte le nostre forze e la nostra voglia. Approccio diverso? Sicuramente la finale di due anni fa ci può aiutare nella preparazione per arrivare nel modo giusto, questi giorni ci siamo preparati bene, non deve essere una ossessione, abbiamo lavorato con tutto il gruppo al completo, può aiutarci per arrivare nel modo giusto. Aver giocato qua col Bayern e avendolo eliminato ci ha dato grande forza col Barcellona".

"La squadra ha sempre cercato di dare tutto in campo, volevamo riprovarci e siamo arrivati fin qua con tantissima convinzione, sappiamo che ci manca l'ultimo passo. Le finali sono tutte a sé, anche due anni fa non doveva esserci gara col City, invece avremmo meritato qualcosa in più nonostante la forza e la bellezza del Manchester. Perché possiamo vincere? Per il percorso che abbiamo fatto, per quello che abbiamo speso e per come l'abbiamo voluta. Abbiamo la fortuna di lavorare in una splendida società con ragazzi che sono grandi uomini che mi hanno dato tutto quello che avevano. C'è questo forte attaccamento che mi fa stare tranquillo".

"Può fare la differenza nella scelta futura? Senz'altro, come ho detto prima abbiamo tantissima voglia di giocare questa partita e l'unico pensiero è questa gara. La formazione? Ancora qualcosina, vediamo oggi pomeriggio, chi sta meglio giocherà. Se Pavard mi dimostrerà come ha fatto in questi giorni di sta re al meglio giocherà. Il risultato inciderà sul mio futuro? Sto bene in questa società, ho tutto quello che voglio per poter fare bene e togliermi delle grandissime soddisfazioni qua".