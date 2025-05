“C’è grandissima emozione per poter rigiocare di nuovo la finale. Averla già giocata ci aiuterà per come arrivare in campo, la vigilia e tutto quanto. La finale di Istanbul ci ha lasciato dentro qualcosa, sarà una partita importantissima contro una squadra di assoluto valore, la affrontiamo coi nostri principi. La differenza la farà la corsa, l’aggressività, la determinazione che dovremo mettere in campo lavorando sempre di squadra, con l’aiuto di tutti, chi gioca dal 1’ e chi subentra.