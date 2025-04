L'Inter che stacca il biglietto per la semifinale è un'Inter sontuosa nelle intenzioni e nella pratica. I nerazzurri pareggiano a San Siro contro il Bayern Monaco, che più volte ha tentato di riaprire il match. Ecco come ha commentato questo incredibile traguardo Simone Inzaghi: "In questo stadio davanti a questi tifosi. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, siamo molto orgogliosi".