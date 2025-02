Il derby di Milano finisce 1-1. Il gol segnato da Stefan de Vrij nei minuti finali riporta il match in parità. L'Inter ha creato molto anche in questa partita, prendendo tre pali ma si deve accontentare del pareggio. Ecco come Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Inter TV: "Non ci siamo mai arresi? Penso che avremmo meritato di più. Ho fatto i complimenti al Milan, che ha fatto un'ottima gara. I ragazzi non hanno mai mollato, sono andati oltre gli episodi: tre pali, tre gol annullati e un rigore sacrosanto non fischiato. Non ci siamo abbattuti. Tecnicamente non abbiamo attaccato la profondità come sappiamo fare. Abbiamo trovato una squadra che ci chiudeva gli spazi. Sono contento per la reazione della squadra. C'è dispiacere per non aver portato a casa i tre punti".