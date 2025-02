L' Inter vola in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto la Lazio a San Siro. Due le reti dei nerazzurri che hanno condannato la squadra di Baroni : una perla di Arnautovic e un rigore segnato da Calhanoglu . Ecco come Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra di assoluto valore. Un avversario che ci ha creato parecchi problemi. Anche nel primo tempo siamo sempre stati squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Ottime prestazioni, continuiamo così".

"Gol Arnautovic era uno schema? E' stata una respinta, Marko sapeva di doversi mettere al limite dell'area. Ha ottime qualità balistiche, sono molto contento per lui perché ha fatto molto bene. I ragazzi sono stati bravissimi. In questo momento abbiamo difficoltà sugli esterni. Abbiamo fuori Carlos Augusto e Zalewski. E oggi abbiamo perso Darmian dopo 20 minuti. Dopo abbiamo cambiato modulo. I ragazzi con questa disponibilità ci danno una grande mano. Milan in semifinale? Sappiamo che sarò una doppia sfida intensa. Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto. Napoli e tante partite ravvicinate? Si gestisce ragionando partita dopo partita. Sappiamo che sono tante partite ravvicinate. Dovremo cercare di recuperare forza ed energia perché ci sarà da lavorare", ha concluso mister Inzaghi.