Finisce molto male il recupero di Fiorentina-Inter per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi subisce tre gol e non riesce mai ad essere pericolosa. Ecco come ha commentato Simone Inzaghi il match ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo sbagliato completamente la gara, la Fiorentina ha vinto meritatamente perché ha messo in campo corsa e determinazione, cosa che noi non abbiamo fatto. Bisogna essere lucidi nell'analizzare la sconfitta, che ci fa molto male".