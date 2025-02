La trasferta a Torino con la Juventus è una trasferta amara. I nerazzurri di Inzaghi perdono di misura e non riescono a ribaltare il match. Ecco come ha analizzato la prestazione del suo gruppo Simone Inzaghi: "È mancato il gol. Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla. Hanno fatto una grande partita di coraggio e tecnica. Se non segni le partite diventano difficili, il secondo tempo non abbiamo approcciato come nel primo. Poi l'avevamo raddrizzato, ma abbiamo subito il gol di Conceicao. Ultime due trasferte, due sconfitte. Non fare proclami e cercare di migliorare partita dopo partita".