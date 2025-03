Finisce 2 a 1 la sfida tra Inter e Udinese a San Siro. Una partita che ha regalato anche qualche brivido nel finale, dopo il gol che ha rimesso in gara i friulani. Nei minuti concitati del finale di gara Inzaghi è stato espulso per aver protestato all'interno del campo di gioco. Ecco come Simone ha commentato la partita: "Abbiamo fatto un grandissimo tempo, poi nel secondo non abbiamo approcciato come al solito. Dopo il loro gol abbiamo perso le distanze. La partita è diventata più difficile, abbiamo rischiato. Una vittoria importantissima per noi, andiamo avanti".