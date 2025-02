"Arnautovic è stato bravissimo. Sono molto contento per la squadra e per lui. Sappiamo che è un giocatore importantissimo per noi, lavora sempre tanto. Contento che si sia preso questa bella soddisfazione. In questi giorni abbiamo cercato di ascoltare poco e di lavorare tanto. I ragazzi lo hanno fatto molto attentamente. Volevo una prova importante, da allenatore sono molto contento. Il derby d'Italia? Sarà una partita importante, una partita sentita dalle due società e dalle tifoserie. Squadra di assoluto valore, che si è rinforzata con il mercato di gennaio. Andremo a fare una partita importante che sarà importante per il nostro proseguo e per la classifica", ha dichiarato Inzaghi a ITV.