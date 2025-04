Finisce in parità la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Queste le parole di Simone Inzaghi a Mediaset: "È stato un derby, potevamo andare in vantaggio sull'occasione di De Vrij e l'incursione di Frattesi, nel secondo l'episodio loro ci ha aiutato probabilmente, nel secondo abbiamo fatto meglio del primo e creato tanto contro una squadra forte con grande motore e ottimi giocatori. Non è facile giocare col Milan, un derby fatto bene dai miei, eravamo in 14 stasera. Arnautovic e Dimarco erano in panchina ma non utilizzabili, avevo i Primavera pronti, i ragazzi sono stati bravissimi ho chiesto un sacrificio. Ho rivisto il gol col rimpallo clamoroso, poi è stato bravissimo Abraham. Abbiamo aggiustato qualcosa poi e ho rivisto anche il secondo, le occasioni di Zalewski e Mkhitaryan, lì Maignan è stato bravissimo".