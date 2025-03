"Ero curioso di vedere l'episodio su McTominay-Dumfries, visto che avete fatto vedere solo un episodio (tocco di braccio di Dumfries in area, ndr) e avevate detto che ne mostravate due. Ero solo curioso. La partita l'abbiamo vista, è stata difficile. Il primo tempo è stato equilibrato, siamo stati nelle distanze. Nel secondo tempo abbiamo avuto problemi, dovevamo alzarci di più ma il Napoli è una squadra di valore, chiaramente più fresco e ci ha messo in difficoltà. Dovevamo essere più bravi sul gol subito, abbiamo avuto un cambio di Dimarco forzato, abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra. I ragazzi si sono adattati e hanno dato tutto, andiamo avanti in un campionato equilibratissimo con squadre forti"