"Stiamo cercando di recuperare in questi giorni dalla gara di mercoledì e ci stiamo preparando bene, il Napoli ha subito gol solo a Verona in trasferta e conosciamo le loro qualità".

"Ci stiamo preparando per fare una grande gara, cercando di recuperare energie fisiche e mentali, adesso ci manca l'ultimo sforzo domani con il Napoli. Abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni in queste gare perché abbiamo perso qualche giocatore ma c'è grande fiducia".

"I dettagli in queste gare sappiamo che possono fare la differenza, ci vorrà tanta organizzazione per non farci sfuggire nulla".

Abbiamo visto sempre più giocatori prendere in mano la squadra nei momenti decisivi: quanto è importante avere dei leader che trascinano la squadra?

"Sono molto contento di avere un gruppo solido, i ragazzi lavorano sempre con il sorriso e per me è un grande segnale. Ho la fortuna di avere tanti leader in squadra che ogni giorno aiutano me e lo staff".