Le premesse per una non riuscita ci sono tutte. Tra sponsor e tv che non sembrano interessate, il Mondiale per Club deve fare i conti con molti problemi a sette mesi dal suo debutto. Dalla pubblicazione da parte della Fifa del regolamento della manifestazione emergono tutte le difficoltà, le incongruenze, le storture di una competizione extralarge inserita in un calendario più intasato che mai.