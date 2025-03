"La distrazione degli azzurri sul secondo gol subito ieri sera contro la Germania? Sono cose che succedono ogni domenica, non serviva ieri, purtroppo i calci piazzati sono una parte importante del calcio, tutte le squadre e tutti gli allenatori li subiscono, in certi momenti di più, in altri meno. Chiaramente il lavoro ti può aiutare a sopperire". Lo ha detto Simone Inzaghi a margine della premiazione che lo ha visto aggiudicarsi oggi a Coverciano la prima Panchina d'oro della carriera assegnatagli da 26 dei 51 colleghi di Serie A partecipanti al corso di aggiornamento.