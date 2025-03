Finisce in parità la sfida al Maradona tra Napoli e Inter. Ecco come ha analizzato la prestazione dei nerazzurri Simone Inzaghi: "Ho detto che è stata una partita dura e difficile, loro hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ho grande disponibilità da tutti. Ci sono difficoltà oggettive, continuiamo nostro percorso, mancano 11 partite alla fine. Scudetto combattuto? Ci sono squadre attrezzatissime che lotteranno fino alla fine. Hanno messo in campo un'ottima prestazione. Nel primo tempo abbiamo sofferto poco. Nel secondo tempo non siamo più riusciti a uscire con la stessa tecnica".