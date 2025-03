"Differenza tra Champions e campionato? E' un dato di fatto. Prepariamo le gare allo stesso modo, ma in Europa stiamo avendo un altro passo a livello difensivo. Non è semplice recuperare energie e preparare le partite, abbiamo visto quello che è successo in Germania. Sarà un cammino pieno di insidie, andiamo avanti sapendo che fra meno di 72 ore abbiamo un'altra partita, poi ci sarà l'Atalanta. In occasione del primo gol potevamo difendere più da squadra, ma in questo momento siamo limitati anche dagli infortuni. Il Feyenoord salta la partita di campionato? Se possono farlo, fanno bene a farlo, ma non è granché regolare questa cosa. I tre motivi per cui siamo meritatamente primi? Continuità, gol fatti e obiettivo: questi ragazzi danno sempre tutto. Siamo ancora lì e dobbiamo continuare a essere lì per la nostra gente: sanno che stiamo dando tutto per questi colori".