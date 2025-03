Con qualche difficoltà, l'Inter di Simone Inzaghi batte l'Udinese per 2-1 e resta in vetta alla classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sul Napoli, che nella serata di ieri ha battuto a sua volta il Milan.

"Abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, nella ripresa non abbiamo approcciato allo stesso modo. Dopo il gol di Solet siamo andati in difficoltà, ma comunque è stata una grandissima vittoria. Chi ha giocato meglio di coloro che di solito giocano meno? Hanno fatto tutti bene, fare un nome piuttosto che un altro non sarebbe giusto, tutti hanno fatto una partita seria contro una squadra di valore. Contro il Milan come sempre sarà una partita molto intensa e cercheremo di fare del nostro meglio".