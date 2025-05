L'Inter vince a Torino e tiene ancora viva la speranza scudetto. Al termine della gara, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Speranza scudetto? Noi dobbiamo solo di fare partite serie e organizzate come abbiamo fatto oggi. Abbiamo giocato contro una squadra che ha dato tutto un campo, sapevamo che ci voleva un'Inter tosta e determinata e così è stata. Zalewski? Sta facendo molto bene si è calato benissimo nella nostra squadra. È un giocatore di qualità, poi lui nasce in questo ruolo, poi è stato spostato a fare il quinto e lo fa molto bene. Ci mancavano giocatori in mezzo al campo, Calhanoglu e Barella hanno dato grandissima disponibilità. Nicola ha fatto molto bene, sono contento per lui e per tutti gli altri ragazzi".