L'Inter non risente della maratona di Champions contro il Barcellona e ottiene una vittoria importantissima sul campo del Torino, che vale l'aggancio temporaneo al Napoli in testa alla classifica. Ecco le impressioni di Simone Inzaghi dopo la partita:

"Sono contento. Zalewski nasce mezzala, poi ha talmente tanta qualità che può giocare anche da quinto. Dato che avevo Barella e Calhanoglu che avevano speso tanto, pensavo che Zalewski e Correa sotto Taremi potessero fare un'ottima partita e così è stato. Sono contento per Nicola e per tutti gli altri. Correa e Taremi non hanno trovato il gol, ma l'avrebbero meritato. Correa a dicembre ha avuto un problema prima della Supercoppa. Zalewski ha avuto un problema al polpaccio, ma anche Taremi ha avuto i suoi problemi con la pubalgia. Quando non puoi allenarti con continuità, non riesci nemmeno a trovare ottime prestazioni. Ora si stanno allenando bene e ci danno grandi soddisfazioni. Sappiamo che mancano due partite".