Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Feyenoord : "Il Feyenoord è stato in grado di mettere in difficoltà tantissime altre squadre. Dovremo tenere l'attenzione alta, fare una gara di corsa, determinazione e aggressività.

L'Atalanta? Pensiamo all'impegno di stasera. Bastoni e Barella vengono da 3 partite da 90 minuti in 7 giorni, Lautaro è un altro che ha giocato tanto, in più nell'ultimo giorno e mezzo ha avuto un affaticamento, probabilmente avrebbe giocato: lo portiamo in panchina, vediamo come andrà la partita. Da chi mi aspetto qualcosa in più? Ho bisogno di risposte continue, dagli allenamenti, dalle gare. Il gruppo è la cosa più importante, sappiamo quello che stiamo facendo e qual è il nostro percorso stagionale. Vogliamo continuare, il nostro desiderio è quello di entrare tra le prime 8 in Europa: cercheremo di fare una grande gara".