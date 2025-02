Le parole del tecnico: "La gestione cambia poco, un punto in più o in meno con 12 partite alla fine non cambia nulla"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia del big match contro il Napoli. Ecco le sue parole: "La gestione cambia poco, un punto in più o in meno con 12 partite alla fine non cambia nulla. Sarà una partita bella da affrontare, si lavora per giocare questo tipo di partite sapendo che ci saranno delle difficoltà: l'avversario è di assoluto valore, ci vorrà una grande prova. Se firmo per il pareggio? Ma no, quello mai: le partite vanno giocate, poi vedremo cosa dirà il campo.