Le parole dell'allenatore dell'Al-Hilal dopo le prime due gare del Mondiale per Club e in vista della sfida contro il Pachuca

Simone Inzaghi è ormai da settimane al lavoro con l' Al - Hilal , da quando ha lasciato l'Inter, dopo la finale di Champions persa cinque a zero con il PSG.

Il quotidiano La Stampa riporta le sue parole sui nerazzurri pronunciate dopo il pareggio con il Salisburgo e a poche giorni dalla sfida con il Pachuca, l'ultima al Mondiale per Club (se superasse il girone potrebbe incrociare la Juve): «Non ho visto le partite dell'Inter, ma i miei sentimenti per il club nerazzurro penso che siano chiari a tutti. Ho fatto quattro anni meravigliosi e ho solo bei ricordi di Milano, dell’Inter, dei suoi tifosi e della società».

L'allenatore, spiega il quotidiano torinese, non si è espresso sulle critiche che gli sono state rivolte dall'Italia per aver lasciato l'Inter ma è convinto della sua scelta: «Insieme a questi ragazzi mi toglierò delle belle soddisfazioni».

Poi a proposito della sua esperienza con il club arabo ha detto: «Non dimentichiamo che siamo tutti insieme praticamente da una settimana. Sono veramente soddisfatto perché questi ragazzi hanno fatto due grandi partite. Ho appena cominciato, sono stato una settimana in Arabia, adesso siamo da dieci giorni in America, ma mi sto trovando molto bene. È una società che mi ha voluto a tutti i costi e sta cercando di aiutarmi sia dentro che fuori dal campo. È un’esperienza che, secondo me, era il momento di fare».