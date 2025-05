Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa e fresco di promozione in Serie A, intervistato da SportWeek ha speso parole di elogio per il fratello Simone, protagonista alla guida dell'Inter: "Mi sorprendo di chi si sorprende. Simone è il più bravo e non da adesso. Ha gestito in modo splendido una stagione massacrante e a volte mi tocca leggere critiche assurde. La crescita progressiva dell'Inter è il manifesto del lavoro di Simone: un allenatore sopraffino dal punto di vista tecnico, ma anche un uomo bravissimo a leggere nella testa e nel cuore di venticinque ragazzi diversi. Lo spogliatoio è un posto particolare, bisogna saperci entrare e maneggiarlo con cura. Mio fratello non sbaglia una mossa".