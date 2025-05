-Per Yamal a cosa avete pensato?

-Lautaro, quanto conta lo sforzo per esserci?

Assolutamente, le motivazioni sono importantissimi. Ma bisogna valutare come stanno. Pavard ha fatto qualcosa in gruppo, sensazioni discrete. Lautaro ha lavorato in palestra, oggi farà qualcosa con noi. Poi valuteremo parlando con loro e staff la decisione da prendere.