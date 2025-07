Italia Femminile, Soncin: “Orgogliosi di quanto fatto, uscire così fa male”

Le dichiarazioni del commissario tecnico dell'Italia Femminile dopo la sconfitta in semifinale degli Europei

Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile, ha commentato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta ai tempi supplementari contro l'Inghilterra in semifinale degli Europei:

"Siamo sicuramente orgogliose di quello che è stato fatto. Uscire così fa sicuramente male, ma questa partita ci deve dare convinzione per il futuro. Non ci sono parole per quello che è stato il percorso: meritavamo un finale differente. Dispiace, ma siamo orgogliose".