"Stasera si gioca in contemporanea, cosa che non succede quasi mai. Sarà interessante per tutti, da questo punto di vista. Per chi si gioca lo scudetto, per chi si gioca la salvezza e i posti in Europa. Ci sarà una pressione ulteriore. Questo sarà un fattore per mettere più pressione agli avversari. Come l'affronta un giocatore questa situazione? Quando scendi in campo devi pensare a te stesso e a fare il tuo meglio. Entrambe le formazioni sono obbligate a far punti e a vincere. La Lazio ha bisogno di fare punti per entrare in Europa, l'Inter dovrà essere concentrata. Il contorno esterno un giocatore lo percepisce. Miglior formazione Inter? Niente calcoli. Il mezzo passo falso del Napoli ha riaperto il campionato. Bisogna cavalcare l'energia ritrovata in Champions League. Ci aspettavamo una Lazio con un doppio centravanti, qualcosa ha cambiato Baroni. Vedremo lo sviluppo della gara. All'Olimpico hanno subito una sconfitta difficile da digerire, la Lazio stava vivendo un momento di grande entusiasmo. Ma l'Inter è stata letale in quell'occasione. Stasera sarà una gara bella da vivere. Quando l'Inter affronta le due romane ci sono sempre tanti gol e tanti emozioni. Thuram contro il Barcellona? Fondamentale in tutte le zone del campo. Veniva da un momento in cui aveva avuto problemi fisici. Non si era allenato con continuità. Quel tipo di prestazione è arrivata anche un po' a sorpresa. Non era scontato. Questo la dice lunga sulla sua crescita. L'ulteriore step fatto quest'anno. Un attaccante che sa fare tutto. Prezioso", ha concluso Andreolli a Inter TV.