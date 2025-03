Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Venezia, rendendo Atalanta-Inter ancora più cruciale. I nerazzurri di Inzaghi affrontano la squadra di Gasperini in trasferta, consapevoli di avere l'opportunità di allungare. Ecco come ha analizzato ai microfoni di Inter TV Carlos Augusto: "Stasera si affrontano i due migliori attacchi? Abbiamo lavorato molto sulla parte offensiva, anche loro hanno una bella squadra in attacco. Sappiamo che quando giocano qua è diverso. Dobbiamo essere concentrati in fase offensiva ma anche difensiva. E cercare di vincerla".