L'Inter di Inzaghi conquista la vittoria più bella contro l'Atalanta, in uno scontro diretto dal grado di difficoltà estremo. Tre punti che dopo il pareggio del Napoli acquistano ulteriore valore. Ecco come ha parlato del match Yann Sommer: "Sto bene. C'è il tutore che va bene, sono contento. Non ho faticato tanto oggi? Vero. Abbiamo fatto veramente una bella partita. Compatti e con tanta energia, contro una squadra molto importante. Abbiamo avuto le giuste distanze. Partita molto importante per il momento e la situazione".