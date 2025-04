Non ci sono momenti bui che tengano. L'Inter ha già dimostrato ai suoi tifosi di quale forza è capace nelle notti di Champions League. Lo sa Simone Inzaghi. Lo sanno i suoi ragazzi, che stasera dovranno mettere in campo tutto: gambe, testa e tanto cuore. Ecco come ha parlato della sfida Mehdi Taremi: "Siamo pronti per questa partita, anche nello spogliatoio c'era una buona energia. Non siamo preoccupati per quello che è successo in settimana. Adesso siamo qui e dobbiamo fare l'Inter. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte ma dobbiamo essere noi stessi. Abbiamo una buona difesa, siamo forti in ripartenza. Ci siamo preparati molto bene, questo è il primo atto di questa semifinale. Poi ci sarà la partita a San Siro e anche per loro sarà difficile".