L'Inter pareggia a Barcellona con personalità. Tre i gol messi a segno dai nerazzurri, i primi due di rara bellezza. Della prestazione del gruppo ha parlato Carlos Augusto: "Abbiamo fatto una grande partita, loro hanno una grande squadra con tanti giocatori di qualità. Potevamo stare più attenti sul 2-0. È stata una grande partita e una grande semifinale. Speriamo martedì prossimo di fare una grande partita per riuscire ad andare in finale. C'è quella motivazione in più, in queste partite".