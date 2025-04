Alessandro Bastoni ha commentato con orgoglio il pareggio conquistato a Barcellona: "Che partita è stata? Bella, divertente e con tante occasioni da una parte e dall'altra. C'è da riconoscere il valore giocatori Barcellona, hanno un talento incredibile. Siamo stati bravi e abbiamo difeso bene. Sono orgoglioso della nostra squadra. Importante era dare un segnale. Sapevamo che era un semifinale di Champions, che non capita sempre di giocare. A livello mentale eravamo concentrati al 100%. Uscire con il vantaggio sarebbe stato meglio. Sicuro che i nostri tifosi ci daranno una grande mano. Viviamo per partite e per momenti come questi. 250 partite con la maglia dell'Inter? Spero di farne altrettante. La testa va per forza a Verona, il campionato si è messo un po' in salita".