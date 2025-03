Il tanto atteso big match tra Napoli e Inter è arrivato. I nerazzurri di Inzaghi affrontano il Napoli di Conte con alcune assenze ma ritrovano Thuram . Ecco come ha analizzato il match Alessandro Bastoni a ITV: "Sarà una partita molto equilibrata. Nei big match non abbiamo fatto la differenza, è arrivato il momento giusto per farlo".

"Come dico sempre la fase offensiva e quella difensiva vanno fatte di squadra. Sarà una partita importante, non decisiva. C'è mancata la costanza nei 90 minuti nei big match, sarà quello che andremo a ricercare stasera. Il Napoli ha cambiato atteggiamento. Sono in casa, ci sarà un ambiente molto caldo e noi non vediamo l'ora di scendere in campo", ha concluso Bastoni a Inter TV