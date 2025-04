L'Inter cade a Bologna nei minuti finali del recupero. Difficile nascondere l'amarezza per il risultato, che impedisce ai nerazzurri di staccare il Napoli in classifica. Ecco come ha commentato la prestazione Nicolò Barella: "Partita in equilibrio, decisa da un episodio. Dispiace perché in quell'episodio potevamo e dovevamo fare meglio, noi squadra con una certa esperienza. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali e concentrarci su quello".