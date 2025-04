La sfida contro il Bologna rappresenta un passo fondamentale nel cammino dell''Inter in campionato. Ecco come ha analizzato il match Matteo Darmian: "Come stiamo? Bene. Non è mai semplice giocare dopo un paio di giorni, abbiamo cercato di recuperare più energie possibili. Sarà una partita complicata contro un avversario forte. Come facciamo sempre, cercheremo di portare a casa i tre punti".