L'Inter di Inzaghi non sbaglia in casa con il Bayern Monaco e confeziona una partita fatta di grande sacrificio e sofferenza. Ma a soffrire i nerazzurri sono bravissimi. Ecco il commento di Hakan Calhanoglu: "Eravamo preparati. Era difficile affrontare una squadra come il Bayern. Dopo l'1-0 siamo entrati bene in partita. Come siamo abituati a fare, abbiamo difeso molto bene. Non ci siamo risparmiati, eravamo un po' stanchi. Giocare ogni tre giorni non è facile, le gambe hanno bisogno di energia. Abbiamo sofferto ma siamo contenti. Restare sempre in partita e crederci sempre. Quello che facciamo sempre. Eravamo sempre pericolosi. Siamo contenti".