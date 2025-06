L'Inter torna a vincere e lo fa rimontando il risultato contro l'Urawa. Una partita iniziata male e raddrizzata in corsa. Ecco come l'ha commentata Valentin Carboni ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento. Ho sofferto molto in questi otto mesi in cui sono rimasto fuori per l'infortunio. Voglio prima di tutto ringraziare la mia famiglia, la mia fidanzata, che mi sono stati tanto vicini in questi mesi. Ringrazio anche i compagni, il mister e questa società che mi ha dato tutto da sempre".

"Che cosa mi ha chiesto il mister? Mi ha chiesto di dribblare, di tirare in porta, di fare i cross. Quello che so fare e sapevo che mancava qualcosa per dribblare. Sono entrato e ho cercato di fare questo. Lautaro? Per me è molto importante ora che sono più vicino a lui. Ha una cattiveria, una fame, una aggressività in tutte le partite e in tutti gli allenamenti. È un esempio molto grande per me, gliel'ho detto. Per come gioca le partite e per come si allena. Un grande giocatore. River Plate? Adesso pensiamo già alla nostra prossima partita che è molto importante per noi. Dobbiamo vincere per forza per qualificarci primi", ha concluso Valentin Carboni.