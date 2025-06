L'Inter saluta il Mondiale per club dopo una brutta sconfitta con il Fluminense. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Cristian Chivu: "Un approccio alla partita sbagliato che ci ha condizionato per tutta la partita. Sullo 0-0 le difficoltà erano le stesse. Ancora di più andando sotto per tanti errori con quell'approccio. Poi abbiamo perso lucidità. Abbiamo avuto tanta fretta e frenesia per cercare di aprire il blocco basso. Per me le cose erano più semplici, abbiamo avuto un po' di presunzione nel palleggio e invece dovevamo semplificare. Non è semplice, le energie fisiche sono mancate oggi. Non è mai semplice. Poi abbiamo preso un palo, una traversa, l'occasione di Stefan. Ma queste sono statistiche che contano poco".