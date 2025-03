Lautaro Martinez, MVP del match contro il Feyenoord e autore di una bellissima rete, è diventato il miglior marcatore della storia dell'Inter in Champions League: "La prima parola che mi viene in mente ora è orgoglio perché ho lavorato tantissimo, sono arrivato qui in questo posto meraviglioso, non avrei mai immaginato di arrivare fino a qui".