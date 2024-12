L'Inter batte il Como e conquista altri tre punti fondamentali per la corsa in campionato. Ecco come ha analizzato la prestazione del gruppo Carlos Augusto: "Premio MVP? Me lo ha portato Bisseck? Lui è un fratello, un grande amico. Il primo tempo non è stato dei migliori, ma conosciamo la forza della nostra squadra. Abbiamo approcciato meglio la gara nel secondo tempo e poi l'abbiamo controllata".