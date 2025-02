Notte di Coppa Italia, quella che l'Inter si appresta a vivere stasera a San Siro contro la Lazio. Della gara a eliminazione diretta ha parlato Josep Martinez , ai microfoni di Inter TV: "Questa gara è per noi molto importante. Troviamo una squadra forte, mi aspetto una partita molto combattuta. Incontreremo una squadra molto affamata".

"Come mi sento qui? Mi sento bene. Sono veramente orgoglioso di essere qui in questa grande famiglia. Cerco di imparare il massimo dai miei compagni. Cerco di dare il meglio per aiutare la mia squadra", ha concluso con orgoglio Josep Martinez.