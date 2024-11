Joaquin Correa è tornato a prendersi i riflettori in positivo. L'attaccante dell'Inter ha giocato una partita contro il Verona da vero protagonista, ritrovando il gol dopo tanto tempo. Ecco come ha commentato la sua prestazione a Inter TV: "Segnare dopo due anni, se me lo sentivo? Sì me lo sentivo. Era una cosa che volevo tanto. È andata bene. Esultanza? È per i miei amici che ritrovo sempre quando vado in vacanza e facciamo cose così giocando a calcetto. È per loro".