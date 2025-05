Darmian a ITV: “Percorso straordinario, bravi a mettere tutto quello che avevamo. Ace…”

L'Inter scrive una pagina di storia indimenticabile con la vittoria a San Siro sul Barcellona. I nerazzurri volano in finale sotto una pioggia a tratti torrenziale. Emozioni fortissime e difficili da descrivere, ecco come ne ha parlato Matteo Darmian: "Sono veramente felice e orgoglioso di quanto fatto, un percorso straordinario. Abbiamo raggiunto una finale, siamo veramente felici. Due partite spettacolari e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Gestire? Mica tanto. Eravamo sotto di un gol a poco dalla fine. Siamo stati bravi a mettere tutto quello che avevamo, soprattutto il cuore. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo, da chi è sceso in campo e da chi no. Siamo felici".