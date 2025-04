All'Inter basta un pareggio per eliminare il Bayern Monaco dalla Champions League . Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo il Capitano di questa Inter , Lautaro Martinez . L'argentino ha messo in campo un'incredibile prestazione. Incredibile. "Partita che entrerà nella storia dell'Inter? Sì sicuramente. Ancora una volta siamo tra le 4 migliori squadre d'Europa. Tantissimo orgoglio e tantissima soddisfazione. Ma manca tanto ancora. Sono contento della prestazione contro una squadra così di valore, dobbiamo continuare così. Gol? Non ci ho pensato un secondo e ho calciato subito. Per fortuna è entrata la palla. Sono orgoglioso. l'Inter ha dimostrato grandissimo carattere e personalità", ha dichiarato Lautaro a Inter TV.

"150 gol oggi? Ogni gol è speciale per me. Lavoro per questo. Oggi sicuramente è ancora più bello. E' servito per la squadra e per mantenere in piedi la partita. Contro una squadra così bisognava reagire subito, lo abbiamo fatto. Esperienza? L'Inter sta crescendo tantissimo in questi anni, tantissimi trofei. Siamo arrivati in una finale quando nessuno credeva in noi. Crediamo in noi, crediamo nel nostro valore. Vogliamo vincere tutto quello che giochiamo perché di questo si tratta. Vogliamo continuare con questa mentalità a portare l'Inter in alto", ha concluso il Capitano.