L'Inter è pronta a scendere in campo contro il Feyenoord nell'andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze, tutte sulle corsie degli esterni. Ecco come ha analizzato il match Asllani : "Non dobbiamo pensare che c'è anche il ritorno, dobbiamo pensare solo a questa partita. A stasera. Sono una squadra forte, cercheremo di dare il massimo".

"Feyenoord ambiente caldo? Sono una squadra forte, sappiamo in casa quali risultati ha fatto. Dobbiamo entrare in campo con la giusta determinazione. Emergenza esterni? Sappiamo il modulo con cui abbiamo sempre giocato. Se ci saranno cose diverse le dirà il mister. Sappiamo come gestire la partita in tutti i modi", ha concluso Asllani ai microfoni di Inter Tv.