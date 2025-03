L'Inter batte il Feyenoord e si aggiudica un posto ai quarti di finale. In casa nerazzurra c'è grande soddisfazione per il risultato. Ecco come lo ha commentato Carlos Augusto: "Grande vittoria. Abbiamo dimostrato che anche chi gioca meno può fare un buon lavoro. Sono entrati anche i ragazzi della Primavera. Dobbiamo essere così concentrati e andare fino in fondo con tutti. Ci sono tante partite da giocare. Sappiamo che la Champions è difficile e dobbiamo essere attenti. Anche se avevamo fatto una prima gara attenta, sapevamo di dover essere concentrati. Siamo un gruppo intelligente".