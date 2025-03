Stefan de Vrij, giocatore che è di casa qui in Olanda, ha commentato la soddisfazione per il risultato ai microfoni di Inter TV: "Stasera era molto importante, un ottimo risultato. Loro sono partiti molto forti, noi un po' imprecisi, abbiamo avuto delle difficoltà ma abbiamo tenuto e siamo rimasti uniti. Siamo migliorati durante la partita. Abbiamo fatto un ottimo gol, poi il secondo e non ne abbiamo presi. Ci sono stati dei pericoli".

"Feyenoord? Ottima squadra, tecnica, bravi nell'uno contro uno. C'è stato qualche pericolo ma non tantissime occasioni per loro. Poi è uscita fuori la nostra qualità. Serata molto speciale, è stato bellissimo il modo in cui mi hanno accolto i tifosi. Avevo la pelle d'oca. Sono molto grato. Il Feyenoord rimarrà per sempre nel mio cuore", ha concluso Stefan de Vrij.