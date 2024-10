Davide Frattesi, autore di una doppietta oggi a Empoli, ha commentato la vittoria e la prestazione del gruppo nerazzurro: "Segno sempre gol pesanti? Speriamo di continuare, se arriva la vittoria ancora meglio. Bisogna continuare in questa direzione. Voglia di spaccare tutto quando entro in campo? Diciamo che è importante perché con tre partite a settimana diventa un'arma in più. Ti sembra di non essere mai stanco anche quando lo sei. Quando riesco ad aiutare la squadra sono contento".