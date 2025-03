Ritorna il campionato dopo la sosta per le Nazionali con l'Inter che affronta in casa l'Udinese. I nerazzurri arrivano alla gara di San Siro in programma oggi pomeriggio con diversi giocatori indisponibili. Ecco come ha analizzato il match Matteo Darmian, che oggi rientra dall'infortunio: "Sto bene. Ho avuto questo periodo per riprendermi, fortunatamente c'è stata la sosta. Mi è dispiaciuto non aiutare la squadra, a volte essere fuori è più difficile di quando sei in campo. Sono contento di essere tornato".