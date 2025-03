L'Inter di Simone Inzaghi riprende la corsa in campionato con una vittoria contro l'Udinese. Federico Dimarco ha commentato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Sono contento di essere rientrato così. Era importante vincere oggi, lo abbiamo fatto. questa credo sia la forza del gruppo. Sia chi sta in campo sia chi fuori: tutti lottano e vanno nella stessa direzione. Dobbiamo continuare così".

"Questi tre punti a questo punto del campionato contano tre punti. Mancano ancora tante partite, dobbiamo continuare a lavorare così e mantenere la calma. Bella vittoria. Penso che quando non si mantiene la calma magari a volte vai fuori dai binari, bisogna mantenerla. Non penso che la squadra pensasse a mercoledì. Abbiamo lavorato con il mister, sapevamo dell'impatto della partita. Dopo 30 minuti eravamo in vantaggio di due gol. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo. Segreti? Noi stiamo zitti e lavoriamo", ha concluso Dimarco.