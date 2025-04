Finisce 2-1 per l'Inter la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Prestazione solida e sontuosa quella dei nerazzurri di Inzaghi, che hanno tenuto testa ai tedeschi facendo il proprio gioco. Ecco come ha commentato la vittoria Davide Frattesi , autore del gol decisivo: "Che cosa ho pensato dopo il gol? Alcune cose non si possono dire. Ero veramente contento per una serie di cose. Aiuta la squadra a portare a casa il risultato, che era veramente importante. Stasera dovrò dormire con 3-4 sonniferi. Stare fuori è dispendioso quanto giocare".

"Cosa ci siamo detti? Di continuare così che qualche spazio l'avrebbero lasciato. Di continuare a soffrire, è una nostra caratteristica saperlo fare. Importante è metterci sempre lo spirito. A volte riesci a fare gol, a volte no. Non dobbiamo pensare al gol di vantaggio. Nella gara del ritorno dovremo essere bravi a soffrire. Normale che ci metteranno sotto in alcuni momenti. Dovremo essere bravi a fare quello. Energia extra? Dico sempre che non è facile. Sono tante partite, alcune come queste molto dispendiose. Non c'è neanche il tempo per godersele. Tra tre giorni obiettivo importante come questo. Tutti si sentono parte integrante del gruppo. Questa per me è la cosa più importante", ha concluso Frattesi a ITV.